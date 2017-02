A Ponte di Piave torna "Epicentro donna": uno sportello gratuito tutto al femminile

PONTE DI PIAVE In occasione dell’avvicinarsi della Festa della Donna, il Comune di Ponte di Piave intende ripromuovere, anche quest'anno l'attività dello sportello "Epicentro Donna". Un servizio gratuito dedicato alle donne residenti nel Comune di Ponte di Piave.

Attivo dal giugno del 2015, lo sportello è stato realizzato, in collaborazione con i comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Salgareda fino a giugno 2016, sia con risorse comunali che con fondi Regionali ottenuti grazie alla partecipazione ad un bando regionale volto a finanziare progetti degli enti locali per avviare e consolidare la presenza dei servizi QUIDonna a sostegno delle pari opportunità. Allo sportello in questo periodo si sono rivolte 35 donne (23 cittadine italiane e 12 cittadine straniere) con richieste prevalentemente rivolte alla soluzione di problematiche familiari, ricerca del lavoro, separazione e sostegno alla malattia. La gestione dello sportello è stata affidata sin dall'inizio alla Cooperativa “La Esse”, data la comprovata esperienza maturata nella gestione delle politiche sulle pari opportunità e di genere, nella nostra Provincia.

"Epicentro Donna" vuole essere un contesto fisico e relazionale a disposizione delle donne che potranno esprimere i propri bisogni, trovare supporto e sviluppare dei percorsi individuali e/o di gruppo. Offrirà accoglienza, ascolto, informazione, orientamento rispetto a diverse tematiche, quali: il percorso di vita, le dinamiche familiari (relazione di coppia, la maternità, la violenza, la conciliazione dei tempi di vita/lavoro), la ricerca attiva del lavoro, la formazione e le relazioni nella comunità. Il servizio, situato in Piazza Sarajevo 14/a, è aperto il martedì dalle ore 10,30 alle 12,00. Si accede su appuntamento chiamando il numero 333 2160413

Infine, in vista dell'8 marzo, lo sportello si caratterizzerà con queste iniziative: volantinaggio nei punti strategici e sensibili alla figura della donna. Luoghi e negozi frequentati principalmente da donne come ad esempio negozi di parrucchieri, panifici, medici di base e pediatri, parrocchie, etc...). Consegna del volantino in biblioteca per ogni servizio di prestito, inserendo il volantino nel libro al momento del prestito, sensibilizzazione dello sportello per mezzo e-mail e telefonata alle Associazioni di volontariato e culturali. Promozione dello sportello in occasione della rassegna cinematografica, organizzata dall'Associazione MoviMenti, Cinema Donna che il 10 Marzo 2017 propone la visone del Film “La vita Possibile” con ospite della serata la psicologa Claudia Ceccarello, Responsabile del settore Pari Opportunità della Coop. "La Esse".