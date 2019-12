Spruzzano lo spray urticante contro i compagni di classe: nei guai alcuni studenti

Hanno spruzzato dello spray urticante contro alcuni compagni di classe durante la ricreazione e per questo sono stati subito interrogati dal preside che nei prossimi giorni convocherà a scuola anche i loro genitori. E' successo nei giorni scorsi, come riporta "Il Gazzettino", alla scuola media Roncalli di Cornuda, durante la pausa mattutina delle lezioni. Non si sa ancora bene come i ragazzini siano entrati in possesso dello spray, ma certo è che all'improvviso lo hanno utilizzato contro alcuni "amici". Fortunatamente il gruppo vittima del gesto si trovava all'esterno e il getto dello spray non è stato indirizzato direttamente da distanza ravvicinata, tanto che nessuno dei coinvolti ha dovuto poi essere soccorso dai sanitari del Suem 118. Sono stati comunque una decina quelli che hanno lamentato disagi alla vista e alla respirazione per più di un'ora nella quale sono stati sempre assistiti dal personale docente e non della scuola. I colpevoli invece, dopo essere stati individuati ed essersi scusati per quanto successo, rischiano ora provvedimenti disciplinari importanti.