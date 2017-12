Tragedia durante il pranzo di Natale, 92enne stroncato da un malore

SPRESIANO E' morto sotto lo sguardo, attonito, dei suoi famigliari che stavano consumando con lui il pranzo di Natale. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi presso il ristorante "Al Baston" di Spresiano, in via Calessani. A perdere la vita un uomo di 92 anni, Lanes Andreotti , del luogo. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi da parte degli infermieri del Suem 118. L'anziano stava consumando il secondo antipasto quando ha improvvisamente avvertito un mancamento. Un malore, probabilmente un infarto, che purtroppo si è rivelato fatale.

NATALE DI SUPERLAVORO PER IL SUEM 118 Sono state decine, ed è ormai una triste consuetudine, le telefonate con richieste di intervento giunte al centralino del Suem 118 soprattutto per indigestioni dovute alle abbuffate natalizie: in alcuni casi si tratta di anziani che hanno rischiato di soffocarsi per pezzi di cibo. Molte anche le persone che sono stati soccorse, per malori di varia natura, durante le celebrazioni religiose del mattino. Nel pomeriggio sono stati numerosi gli accessi al pronto soccorso del Ca' Foncello