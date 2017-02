Spresiano, a breve approvato il bilancio 2016: 600mila euro in più da spendere

SPRESIANO Giovedì 23 febbraio è stato approvato dalla giunta di Spresiano il bilancio consuntivo 2016 che sarà approvato anche in consiglio a metà marzo. "Credo che in Italia nessuno o pochi altri possano contare su un risultato del genere -commenta il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra- ricordo che il previsionale lo abbiamo approvato il 6 dicembre ed in quel caso sono pressoché sicuro che il Comune di Spresiano sia stato il primo in Italia". Ma approvare il rendiconto in questi termini cosa significa? "Significa -spiega il primo cittadino- che da metà marzo ci saranno oltre 600 mila euro in più, rispetto ad un previsionale già con i capitoli pieni, spendibili per i cittadini di Spresiano. 600 mila euro, un miliardo e duecentomilioni delle vecchie lire. Da metà marzo, non da luglio".

"Si potranno programmare da subito investimenti sul territorio e contributi alle famiglie e che tali investimenti e contributi saranno effettivamente spesi ed elargiti -continua Della Pietra- per dare qualche numero al fine di spiegare come si è arrivati ai 600 mila basta sommare l'avanzo di amministrazione di 237 mila euro (sarebbe stato di circa 140 mila ma abbiamo voluto sbloccare alcuni residui vetusti, vecchi anche di vent'anni, per un totale di circa 95 mila euro) ai dividendi straordinari Ascoholding ( che assieme agli altri Sindaci della Provincia abbiamo chiesto a gran voce ed ottenuto, grande prova di lavoro di squadra ) per 220 mila euro, alla divisione della cassa dello Schievenin Alto Trevigiano per 110 mila euro, ad una sanatoria edilizia straordinaria per 45 mila euro. E non è finita qui perché in corso d'anno ci saranno ulteriori maggiori entrate da riversare ovviamente sul territorio di Spresiano per i miei cittadini. Le chiacchiere le lasciamo agli altri, noi quello che diciamo facciamo e questo credo sia un risultato eccezionale per il nostro comune".