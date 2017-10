Arriva il Caffè Alzheimer anche a Spresiano

SPRESIANO Giovedì 12 ottobre 2017 alle ore 20.30 è stato inaugurato il 6° “Caffè Alzheimer” della Provincia di Treviso che avrà sede a Spresiano. Si è tenuta la prima serata di approfondimento presso la sala Consiliare e i cittadini intervenuti hanno potuto incontrare esperti professionisti nel campo dell’invecchiamento e delle demenze, chiedere consigli, indicazioni, strategie su temi specifici e confrontarsi con altri familiari impegnati nel ruolo di cura. Il progetto nato dalla collaborazione con l’ISRAA di Treviso e l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, vede coinvolti sette Comuni del territorio: Spresiano, Arcade, Breda di Piave, Maserada sul Piave, Povegliano, Ponzano Veneto e Villorba. “Sono molto soddisfatta – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Elisabetta Castellari – della buona risposta da parte della comunità dei sette Comuni coinvolti in questo primo incontro.

Sono emersi interessanti spunti di riflessione per i familiari presenti e anche per gli operatori”. I prossimi incontri si svolgeranno il 9 ed il 30 novembre, sempre presso la sala Consiliare di Spresiano alle 20.30. Nell’ultima serata, il 30 novembre, sarà presente il Dott. Maurizio Gallucci, medico geriatra del CDCD dell’Ulss 2, che affronterà il tema del “prendersi cura della persona con demenza”. “Ringrazio – continua l’assessore – il Sindaco e la mia squadra di Giunta che hanno creduto insieme a me all’importanza di tale iniziativa, il Dott. Giorgio Pavan e la dott.ssa Silvia Vettor, rispettivamente Direttore e responsabile della Rete Alzheimer dell’ISRAA, per averci supportato nel proporre tale iniziativa nel nostro territorio, che era scoperto in questo ambito. Ringrazio anche i volontari del “Centro Sollievo di Spresiano per l’organizzazione del rinfresco.”