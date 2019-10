Cronaca Spresiano / Via Marmolada

Autoarticolato carico di bombole di gas finisce contro la colonnina del gas e cabina Enel

L'incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto a Spresiano in via Marmolada. Al lavoro per mettere in sicurezza l'area sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri