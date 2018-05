Cicloamatore a terra, grave al Ca' Foncello di Treviso

SPRESIANO Un ciclista, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è stato trovato a terra, privo di sensi, nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11.25, a Spresiano lungo la Pontebbana, di fronte alla discoteca "Odissea". L'uomo, forse investito da un'auto in transito o colto da un improvviso malore, è stato soccorso da un'ambulanza e l'automedica del Suem 118. Il cicloamatore, in sella ad una bici da corsa e senza documenti al seguito, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove attualmente si trova ricoverato, in terapia intensiva. L'uomo, secondo i primi accertamenti, avrebbe riportato un forte trauma cranico. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia stradale di Treviso.