Vespaio utilizzato come nascondiglio per la cocaina

SPRESIANO Avevano nascosto un involucro, con un etto di cocaina purissima, a pochi passi da un nido di vespe, nel terrazzo dell'appartamento in cui vivevano. Questo quanto hanno scovato gli investigatori della squadra mobile di Treviso ( nel video il dirigente Claudio Di Paola ) perquisendo, nella tarda serata di mercoledì, un appartamento di Spresiano, nei pressi della chiesa parrocchiale, non distante dalla Pontebbana. Ad essere arrestati due cittadini albanesi, accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: R.K., 35enne di Durazzo, operaio ma attualmente in cassa integrazione, e A.A., 29enne di Tirana, disoccupato e irregolare sul territorio italiano. Entrambi ora si trovano rinchiusi nel carcere di Santa Bona.

L'obiettivo iniziale di questa operazione era la cattura un latitante e sembrava probabile che utilizzasse quell'appartamento come nascondiglio. L'abitazione, affittata ad una persona (anche lui un cittadino albanese) che risulta attualmente all'estero, era apparentemente vuota ma registrava consumi di energia elettrica anomali: un segnale questo che in realtà qualcuno ci viveva regolarmente da tempo e usava l'appartamento come nascondiglio. Oltre alla cocaina, un etto circa di polvere bianca purissima, sotto forma di sasso (si calcola che tagliandola con altre sostanze avrebbe reso agli spacciatori una somma di circa 30mila euro netti), gli investigatori della squadra mobile hanno sequestrato circa 3100 euro in contanti (forse frutto dell'attività di spaccio), due apparecchi per il sottovuoto, bilancini di precisione, una decina di grammi di marijuana, vari telefoni cellulari e un'agendina in cui erano appuntati vari numeri di telefono, forse quelli dei clienti e dei fornitori dei balcanici.