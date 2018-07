Spresiano contro ecovandali e degrado: pronta l'installazione di telecamere sul Piave

SPRESIANO E' tutto pronto a Spresiano per l'installazione di ben 29 telecamere di videosorveglianza lungo il Piave e che, insieme alla ventina già presente sul territorio, porterà il Comune ad avere ben 50 occhi puntati 24/24H sugli ingressi principali al fiume sacro alla Patria. Difatti, dopo gli innumerevoli episodi di abbandono rifiuti degli ultimi mesi lungo gli argini del fiume, l'Amministrazione è ora corsa ai ripari. Come riporta "il Gazzettino", già a partire dal Parco Grave i controlli saranno serrati, soprattutto verso poi la golena. Nel mirino non solo gli ecovandali però, ma anche coloro che festeggiano lungo le sponde del Piave illegalmente e persino l'attività di prostituzione che negli ultimi mesi ha preso piedi in diversi punti di accesso al fiume. I lavori comunque termineranno entro la fine dell'anno in corso con l'aiuto di Contarina, per un totale di 185mila euro.