Si finge una lontana parente per rovistare in casa di due anziane: ladra smascherata

I militari della stazione carabinieri di Spresiano, nel pomeriggio di lunedì, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di F.C., 49enne di Spresiano, pregiudicata, per il reato di tentato furto in abitazione. La donna, lo scorso 22 agosto, usando lo stratagemma di fingersi una lontana parente, si introduceva, in due distinte occasioni, nelle abitazioni di due anziane di Spresiano con l’intento di rovistare nei cassetti una volta carpita la loro fiducia. Il maldestro tentativo, tuttavia, non si concretizzava a causa dei sospetti delle due anziane che, seguendo la donna, l’avevano sorpresa proprio mentre tentava di rubare i loro effetti. È stato gioco facile, in seguito alla denuncia, individuare l’indagata non essendo nuova a questo tipo di comportamento e conosciuta dai militari della locale Stazione che l’hanno denunciata dopo il formale riconoscimento da parte delle vittime.