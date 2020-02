Terrore al bar, ubriaco litiga con la barista e le punta contro una pistola

Attimi di terrore nella serata di giovedì, poco dopo le 19.30, all'interno del bar pasticceria "Campagnolo" di via Emilio Lovarini, a Lovadina di Spresiano. Un uomo di circa 40 anni ha minacciato con una pistola la barista che gli aveva chiesto poco prima di saldare il conto. Il malvivente è stato subito bloccato da alcuni clienti e poi dai carabinieri (tra cui, pare, un militare fuori servizoo della stazione di Spresiano), giunti sul posto con due "gazzelle". I militari, dopo averlo immobilizzato e ammanettato lo hanno portato in caserma per le formalità di rito. Sembra che la presunta arma fosse in realtà una innocua scacciacani. Oltre alle pattuglia dei militari è stata allertata anche un'ambulanza del Suem 118, tuttavia non è stato necessario per nessuno dei presenti ricorrere alle cure mediche.

Secondo alcuni testimoni, la barista, vedendo avvicinarsi l'orario di chiusura, avrebbe chiesto ai presenti e quindi anche all'uomo di pagare il dovuto e lasciare il locale. Il 40enne, seduto in disparte, da solo, in uno dei tavoli, è stato descritto come molto alterato dall'alcool: camminava, pare, barcollando. Tra lui e la donna è nato un primo diverbio verbale, fino allo scatto di violenza di quel cliente così turbolento: ha lanciato le monete che aveva in tasca contro il bancone e ha estratto la pistola. Poi, fortunatamente, è stato subito bloccato da alcuni dei presenti e dai militari mentre dal locale e dal bar vicino è stato il fuggi-fuggi generale.