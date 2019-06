Blitz alla "Sda" di Lovadina, i ladri sventrano la cassaforte

Colpo dei ladri all'interno della sede della sede del corriere espresso “Sda” di Lovadina di Spresiano, in via senatore Fabbri. Ignoti, nella notte tra lunedì e martedì, sono penetrati all'interno degli uffici, attraverso una finestra che era stata lasciata inavvertitamente aperta: qui i malviventi hanno forzato una cassaforte, utilizzando un flessibile. All'interno era presente un bottino molto modesto, non superiore ai 300 euro circa. Il blitz dei malviventi è stato scoperto alle 4.30 circa del mattino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maserada sul Piave.