Fuga dalla quarantena: si mette alla guida ubriaca e devasta le auto in sosta

Esasperata dalla quarantena e stanca di rimanere a casa, è uscita di casa con l'auto per fare un giro. L'evasione di cui si è resa protagonista una 40enne trevigiana non è passata inosservata: la donna, completamente ubriaca, ha urtato numerose auto posteggiate lungo la strada, accellerando e frenando rumorosamente. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì a Lovadina di Spresiano. L'automobilista, fermata dai carabinieri in piazza San Giovanni, tra l'oratorio e l'ufficio postale, è stata denunciata per guida in stato di ebrezza. Per lei è scattato il ritiro della patente e una sanzione per la violazione del decreto anti-Covid-19. Il conto da pagare supera, si stima, i 10mila euro. Ad allertare i carabinieri sono stati, verso le 22.30, alcuni residenti della zona che hanno sentito distintamente l'auto guidata dalla 40enne mentre sfrecciava per le strade di Lovadina. La donna ha tentato di giusitificarsi con i militari dicendo di "essere stanca di restare a casa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.