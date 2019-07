Salgono sul tetto della scuola, riportati a terra dai vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Treviso, con un'autoscala, per soccorrere e riportare a terra un gruppetto di quattro ragazzini che si erano arrampicati fino al tetto di un istituto scolastico. L'episodio è avvenuto in serata alle medie "Logarini" di Spresiano, in via Ugo Foscolo. A richiedere l'intervento dei pompieri sono stati i carabinieri, allertati da alcuni residenti della zona che hanno notato i giocavi sulla copertura dell'edificio scolastico. L'allarme è scattato alle 21.30 circa. Al vaglio provvedimenti per i protagonisti di questa "bravata".