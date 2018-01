Cronaca Spresiano / Via Marmolada

Rogo alla "Piave trasporti" di Spresiano, distrutte tre motrici

L'allarme è scattato circa alle 20.20 di mercoledì sera in via Marmolada. A dare l'allarme ai vigili del fuoco sono stati alcuni passanti. Sul posto anche i carabinieri. Indagini in corso per verificare le cause. Non si esclude il dolo