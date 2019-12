Rapina al supermercato, la cassiera riesce a mettere in fuga i banditi

Tentativo di rapina non andato fortunatamente a buon fine quello avvenuto nella serata della Vigilia di Natale, poco dopo le 20.30, all'interno del supermercato "Prix quality" di via Galvani a Spresiano. Due ignoti malviventi, con il volto travisato dal cappuccio di una felpa, sono entrati all'interno del negozio per impossessarsi dell'incasso del market. Non avevano fatto però i conti con la cassiera del market: la donna, strattonata dai banditi, ha reagito facendolo cadere a terra il bottino. I rapinatori, non certo dei banditi scafati, si sono dileguati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri di Spresiano. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.