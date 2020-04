Lo fermano alla guida senza patente: era la quinta volta

E' stato fermato per la quinta volta alla guida senza patente dagli stessi carabinieri. Quasi un record da guinness dei primati. I carabinieri della stazione di Spresiano hanno denunciato per guida senza patente, reiterata, un tunisino di 33 anni, D.B., residente a Spresiano. Non era la prima volta che lo straniero veniva controllato infatti gli stessi carabinieri lo avevano già sanzionato altre quattro volte, senza però farlo dissuadere dal continuare a guidare liberamente, come nulla fosse.

