Torna a colpire la banda dei bancomat: il colpo questa volta fallisce

SPRESIANO Dopo il doppio colpo della Vigilia di Natale (fallito a Maserada, riuscito a Resana con un bottino di circa 35mila euro) torna a colpire nella Marca la banda dei bancomat. Questa volta ai malviventi è andata male. Poco dopo le 5 del mattino del giorno di San Silvestro i ladri hanno preso di mira la filiale della banca Antonveneta di via Gritti a Visnadello di Spresiano. La banda, composta da tre-quattro persone, ha oscurato le telecamere di videosorveglianza e poi piazzato una carica esplosiva sull'erogatore del denaro, al fine di farlo saltare in aria. Qualcosa non è andato per il verso giusto: pare che i malviventi siano stati disturbati dal sopraggiungere di alcuni automobilisti e sono stati quindi costretti a fuggire abbandonando l'ordigno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora indagano sull'assalto.