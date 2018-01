Precipita da una piattaforma, tremendo volo da cinque metri: operaio ferito

SPRESIANO Grave incidente sul lavoro all'interno dell'azienda "Volpato" di via Galvani a Spresiano. Un operaio, le cui generalità nono sono ancora state rese note, è precipitato da un carrello elevatore da un'altezza di circa cinque metri. L'uomo, subito soccorso dai colleghi che hanno lanciato l'allarme, non è fortunatamente in pericolo di vita: è stato trasportato al Ca' Foncello di Treviso da un'ambulanza del Suem 118. L'episodio è avvenuto qualche minuto dopo le 16. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2. Non si esclude che l'incidente sia dovuto ad un malore o un mancamento da parte dell'uomo.