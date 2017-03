Un aperitivo a H-FARM per parlare di innovazione nelle pubbliche amministrazioni

RONCADE Civic Innovation Spritz: è questo il nome dell’evento organizzato da H-FARM Education in occasione della Settimana dell’Amministrazione Aperta 2017 promossa dall’Open Government Forum. Un’occasione per discutere con cittadini e amministratori della necessità di innovazione nelle pubbliche amministrazioni. L’appuntamento, che rientra in un calendario di un centinaio di eventi sul territorio nazionale, appena due date in Veneto, è fissato per il 9 marzo 2017, dalle 17.30 alle 20.00, nella sede di H-FARM in via Sile 6.

L’obiettivo del Civic Innovation Spritz è creare un’opportunità di discussione tra cittadini, amministratori, dirigenti e docenti, per capire quali siano oggi le nuove competenze necessarie alla formazione degli operatori pubblici ma anche quali gli strumenti attivabili per creare un dialogo costruttivo tra i cittadinanza e amministrazioni.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti gli interessati. L’appuntamento sarà anche l’occasione per conoscere i percorsi di formazione innovativi attivati da H-FARM Education per contribuire a rinnovare la PA attraverso l’innovazione digitale.

La Settimana dell’Amministrazione Aperta 2017 prevede sette giorni di iniziative distribuite su tutto il territorio, dedicate a promuovere pratiche innovative sia nelle amministrazioni pubbliche che nella società. H-FARM Education è la divisione di H-FARM che progetta e realizza percorsi di formazione innovativi dedicati a studenti, ma anche aziende e professionisti.