Sale in autobus ubriaco, fermato dall'autista lo insulta e gli sputa addosso

L’ennesima aggressione ai danni di un'autista dell'azienda di trasporti Mobilità di Marca si è verificato mercoledì sera, 30 gennaio, pochi minuti dopo le ore 20 sulla linea 9 del servizio urbano di Treviso, alla fermata della stazione dei treni.

Un giovane con felpa e cappuccio di carnagione scura, probabilmente nordafricano, è salito in autobus con una bottiglia di birra già aperta in mano. L’autista, notando subito lo stato di alterazione del ragazzo, gli ha fatto presente che con bevande alcoliche non era consentito viaggiare sui mezzi pubblici. Dopo un acceso scambio di opinioni, il ragazzo ha lanciato fuori dalla porta la bottiglia in vetro frantumandola sulla pensilina della fermata del bus, insultando l’autista e sputandogli addosso. Il conducente del mezzo di Mobilità di Marca, visto il degenerare della situazione, ha immediatamente chiesto l’intervento dei carabinieri che, sopraggiunti tempestivamente, hanno bloccato il ribelle poco distante che nel frattempo aveva deciso di allontanarsi a piedi.

«Queste situazioni si verificano sempre più spesso nell'ultimo periodo - fa presente il sindacato SGB che detiene la maggioranza degli iscritti fra i lavoratori MoM che proseguono - se episodi del genere accadono la colpa è anche del direttore aziendale per le gravi dichiarazioni, rilasciate dallo stesso alla stampa, nel corso di un’intervista e cioè che il trovarsi in questo tipo di situazioni fa parte del proprio lavoro, come se fosse previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro o dal codice della strada, ricevere insulti, sputi e in qualche caso percosse. Come se non bastasse, considerati i tempi duri per quanto denunciato - conclude il sindacato - in qualche occasione l’azienda ha privato al lavoratore il sostegno legale per affrontare casi analoghi, preoccupandosi soprattutto di investire risorse sulla propria immagine e non sulla sicurezza dei lavoratori e degli utenti, come lo smantellamento del gruppo di verificatori a sostegno degli autisti nella verifica dei titoli di viaggio».