SPV, Laura Puppato: " "I residenti non avranno alcun vantaggio, saltano le esenzioni"

MONTEBELLUNA "L'avevo previsto, ora è successo. Ad agosto avevo avvertito che se Luca Zaia avesse fatto intendere che sulla SPV non ci sarebbero state esenzioni economiche per i residenti. Questa era l'unica soluzione, a causa degli errori fatti da SIS e Regione nel prevedere i volumi di traffico". Lo dice Laura Puppato, tornando sulla SPV.

"Cassa Depositi e Prestiti arriverà a salvare un'opera che la Regione ha voluto, ma che non è in grado di portare a termine, ma chiede garanzie perché ad oggi la Superstrada è una voragine di fondi, le previsioni di traffico saranno dimezzate e salteranno le esenzioni per i residenti - ha detto ancora Puppato - questo significa che la SPV non sarà in grado di servire i centri della Pedemontana come tangenziale e il traffico continuerà a insistere sui comuni, con le evidenti conseguenze negative su sicurezza, ambiente e salute pubblica".

"Davvero non si sa come la Regione non abbia saputo prevedere questa situazione, visto che anche quanti non avevano potuto vedere i documenti relativi, perché a lungo secretati, avevano previsto tranquillamente l'esito finale. È tempo che gli autori di questo sfacelo si assumano la responsabilità della loro incapacità e si facciano da parte" ha concluso.