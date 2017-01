Stalking all'ex moglie a 70 anni: lei alla fine lo perdona e lui riesce a cavarsela

TREVISO Rischiava una pesante condanna dopo aver importunato insistentemente l'ex moglie, ma la donna con cui ha condiviso gran parte della sua vita ha deciso di perdonarlo, ritirando la querela che lo aveva portato di fronte al giudice per stalking.

Si è dunque chiuso con un proscioglimento il processo a carico di un 69enne trevigiano il quale, non rassegnandosi alla fine di un matrimonio che durava ormai da qualche decina d'anni, aveva finito per rendere impossibile la vita della sua ex moglie.

I due, giunti all'età della pensione, non erano più stati in grado di gestire quel matrimonio che, grazie a un divorzio lampo, era stato giuridicamente cancellato. Forse ferito per l'addio alla compagna di una vita, l'uomo dopo la separazione ha iniziato a telefonare insistentemente all'ex coniuge, ad appostarsi sotto l'abitazione dove la donna si era trasferita e a insultarla e minacciarla se non fosse tornata con lui.

Di tanti episodi c'è n'è stato uno, quello più eclatante, che ha spinto la vittima a denunciare l'ex marito. La donna stava rientrando a casa quando si è trovata il 69enne piazzato di fronte alla sua auto. Mentre lei era a bordo della vettura, con il finestrino abbassato, l'uomo l'avrebbe presa per i capelli e trascinata fuori dall'abitacolo mentre lei cercava di telefonare per chiedere aiuto. Poi l'avrebbe spintonata e fatta cadere a terra, tanto da procurarle contusioni e lacerazioni giudicate guaribili in cinque giorni di prognosi.

In quel momento, temendo per la sua incolumità, la donna decise di sporgere denuncia contro l'ex marito il quale venne raggiunto da un divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi frequentati dalla vittima. Non avendo mai violato la disposizione del giudice, la vittima in aula, memore dei tanti anni felici passati con l'ex marito, ha deciso di perdonarlo e di ritirare la querela nei suoi confronti.