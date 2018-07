Dalle morti del Mare ai colori della vita: una bara colorata dalle mani dei rifugiati trevigiani

TREVISO Si chiama "Coffins for life", ovvero una bara per la vita. E' la singolare creazione di otto richiedenti asilo opsiti alla ex Caserma Piave di Treviso - come riporta il Corriere del Veneto. Colorate, vivaci e con tanta voglia di vivere queste bare realizzate a mano dai giovani rifugiati, con l'aiuto dell'associazione Talking Hands: Oggetti che vogliono essere complementi d'arredo di desing ma simbolo di fuga dalla morte nell'inferno del Mare. Un momento di riflessione per loro - e per tutti noi - sul tema del lutto, della vita e dell'accoglienza.