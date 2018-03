Penne nere giù dal treno, stazione di Vittorio Veneto chiusa per il raduno

VITTORIO VENETO "Per quanto concerne l’elettrificazione della linea ferroviaria Conegliano-Belluno i lavori sono già programmati e, per consentirne l’esecuzione, è prevista l’interruzione dei collegamenti nel periodo compreso tra il 10 giugno e l’8 settembre 2018". E' quanto comunica l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti. Il risultato però è la chiusura della stazione di Vittorio Veneto durante il raduno triveneto delle penne nere previsto da venerdì 15 a domenica 17 giugno.

Niente treni per gli alpini e i molti turisti che invaderanno la Città della Vittoria, che arà possibile raggiungere soltanto in auto o mezzi pubblici su gomma. Un'adunata che prevede l'arrivo di ben 350 pullman - come riporta il Gazzettino di Treviso - e senza treni si rischia un blocco delle strade non da poco.