Stazione Unica Appaltante: i dieci comuni aderenti pronti a firmare l'accordo di rinnovo

TREVISO Verrà rinnovato domani alle 17:00 in Sala Arazzi a Ca' Sugana l'accordo tra il Comune di Treviso e altre nove Amministrazioni del territorio per la gestione della Stazione Unica Appaltante.

Le SUA sono state introdotte nel 2011 nell'ambito del piano straordinario contro le mafie: uno strumento centralizzato, con procedure standard uguali per tutti, che ha permesso da subito una maggiore tutela contro possibili condizionamenti delle organizzazioni criminali nell'affidamento degli appalti. Non è stato questo l'unico vantaggio procurato dalle SUA in questi anni: sul piano delle spese, infatti, ridurre il frazionamento tra Comuni nella conduzione delle gare d'appalto e nell'aggiudicazione delle convenzioni ha comportato una notevole economia di gestione, dal momento che anche le ditte ed i fornitori possono ridurre i costi quando offrono servizi ad un ente unico; inoltre, l'adozione di un'unica modalità operativa ha consentito di acquisire un'esperienza ormai consolidata da parte degli operatori, che ora offrono anche assistenza giuridico-amministrativa nello svolgimento delle procedure di gara, ed assistenza tecnica nella redazione e verifica dei vari progetti, il che permette di non incorrere in errori ed ottenere un ulteriore risparmio. L’abbattimento dei costi dei servizi in tali procedure garantisce quindi, per i Comuni convenzionati, un contenimento della spesa pubblica.

Ecco perché, alla scadenza della convenzione, i dieci Comuni raggruppati sotto la Stazione Unica Appalatante di Treviso hanno deciso di rinnovare l'accordo: per il prossimo biennio, quindi, le amministrazioni di Treviso, Casier, Monastier di Treviso, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, San Biagio di Callalta, Silea, Villorba e Fossalta di Piave (VE) continueranno ad acquisire opere e servizi da un unico centro operativo, sotto la direzione del dott. Maurizio Tondato, Comandante della Polizia Locale e Dirigente del settore Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso. “La sperimentazione dei primi anni è stata un vero successo – commenta Tondato – ed è normale che una procedura che funziona bene debba proseguire. Dal 2015, la Stazione Unica Appaltante del Comune di Treviso è stata capace di esperire 41 procedure di gara per oltre 27 milioni di euro: il fatto che i Comuni si siano associati, infatti, ha permesso di indire gare dal valore molto elevato, attirando sempre di più l'attenzione di operatori economici di comprovata affidabilità. Un altro dato in chiusura, a conferma della straordinaria efficienza di questo strumento: ad oggi non ci sono ricorsi pendenti da parte di aziende o professionisti nei nostri confronti, il che dimostra come la procedura individuata sia corretta, efficace e trasparente”. "Una delle prerogative di questa Amministrazione è stata da subito quella di contenere la spesa pubblica mantenendo alto il livello dei servizi e delle strutture - aggiunge il Sindaco di Treviso Giovanni Manildo - La Stazione Unica Appaltante è stata uno degli strumenti più efficaci in questo senso, perché ha permesso di ottimizzare i costi di gestione e di attrarre al contempo i migliori professionisti per dare più qualità alla nostra offerta pubblica. Sono contento che anche gli altri nove sindaci si siano trovati bene e che abbiano deciso di proseguire quest'ottima esperienza amministrativa insieme a noi".