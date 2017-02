Stefania Sandrelli visita la sede di Bottega Spa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'attrice viareggina, prima della rappresentazione de " Il bagno" al Teatro Accademia di Conegliano, ha voluto far visita a Bottega, l'azienda vinicola nella quale è socia di Sandro Bottega per la produzione di un particolare tipo di Chianti e, soprattutto, è l'assaggiatrice di maggior fiducia dell'azienda trevigiana essendo, la Sandrelli, tra le più esperte in fatto di vini. Accompagnata dal compagna Mario Soldati e da parte della compagna teatrale, ha visitato, una volta di più, la distilleria con i tradizionali alambicchi in rame, la cantina dedicata alla produzione del Prosecco e i vigneti che circondano la sede produttiva. Ricordiamo che Bottega ha altre due cantine a Valgatara, nel veronese, e a Montalcino dove produce un ottimo Brunello. Stefania Sandrelli da oltre 23 anni ha un rapporto di amicizia e di collaborazione con Bottega tanto che il progetto Acino d'Oro (il Chianti) risale al 1993. Acino d'Oro già nel 2005 è stato premiato in Germania dalla rivista Selection magazine e sempre in Germania, quattro anni dopo, ha vintola medaglia d'oro al Mundusvini Award. Dtefania Sandrelli sarà in scena all'Accademia con la figlia Amanda, Claudia Ferri, Serena Iansiti e Ramona Fiorini..