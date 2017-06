E' Stefano Martelossi il nuovo primario della pediatria del Ca' Foncello di Treviso

TREVISO Arriva da Trieste il nuovo primario pediatra del Ca’ Foncello ed è uno dei massimi professionisti in Italia nel campo della gastroenterologia pediatrica. Cinquantaquattrenne, il dottor Stefano Martelossi ha preso servizio all’ospedale trevigiano nei giorni scorsi. A dargli il benvenuto, il Direttore generale Francesco Benazzi: “Con lui continuiamo su una tradizione di eccellenza a favore dei nostri piccoli pazienti”.

Nato nel 1964, il dottor Stefano Martelossi si è formato come medico e come specialista nel capoluogo giuliano. Laureatosi all’Università di Trieste nel 1991 si è specializzato in Pediatria, con il massimo dei voti, presso lo stesso ateneo nel 1996. Giunge a Treviso dall’IRCCS Burlo Garofolo dove era dirigente medico pediatra dal 1998. Lo stesso ospedale dove aveva iniziato la sua carriera all’indomani della laurea nel 1992 proseguendola sia in Neonatologia Terapia Intensiva Neonatale sia in Pediatria. Nel corso degli anni ha avuto anche alcune esperienze professionali presso l’Azienda per i Servizi Sanitari “Isontina” e l’Ospedale di Monfalcone.

Il dottor Martelossi è uno dei maggiori esperti in gastroenterologia pediatrica. Dal 1999 riveste la posizione di alta specializzazione in quest’ambito clinico, dal 2003 ha rivestito l’incarico di responsabile di “Gastroenterologia ed Endoscopia” e dal 2004 quello di direttore della struttura semplice di Gastroenterologia e Nutrizione clinica del Burlo Garofolo. Dal 2000 è insegnante di Gastroenterologia Pediatrica presso la scuola di specialità in Pediatria dell’Università di Trieste.

“E’ un caloroso benvenuto quello che do a nome di tutta l’Azienda al dottor Martelossi – sottolinea il Direttore generale Benazzi -. Con lui giunge nel nostro ospedale un professionista di altissimo livello che manterrà la nostra Pediatria su posizioni di sempre maggiore eccellenza. Non è secondario si tratti di una vera autorità a livello nazionale nel campo della gastroenterologia. Questo significa consolidare i raggi d’azione a beneficio dei bambini che si rivolgono a noi. Sono certo che sarà un grande contributo alla sanità trevigiana. Auguro buon lavoro e tante soddisfazioni”.