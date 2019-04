Centinaia di scatole di anabolizzanti e steroidi, maxi sequestro a Motta di Livenza

Detenzione illecita di farmaci e di sostanze per alterare prestazioni agonistiche degli atleti. Questi i reati di cui dovrà rispondere un pregiudicato di Motta di Livenza, finito nella rete di un'indagine dei carabinieri per un presunto traffico di sostanze proibite. Lunedì scorso i carabinieri della stazione di Motta hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, ritrovando un centinaio di confezioni di medicinali anabolizzanti e steroidi, farmaci per cui sarebbe necessaria un'apposita autorizzazione sanitaria. Tutto questo materiale è stato sequestrato.