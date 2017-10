Preganziol, ampliamento di Stilelibero con la consegna dell'assegno all'AIL

PREGANZIOL Il centro sportivo StileLibero consegna un assegno di 6.300 euro, raccolti durante il Trofeo Smail organizzato dalla Stilelibero Preganziol, in memoria di Davide Polese, e oggi consegnati ad Ernesto Bosa, presidente AIL Treviso, a sostegno dei molti progetti dedicati alla ricerca, all'acquisto di macchinari altamente specializzati per il reparto di ematologia di Treviso e per le cure domiciliari dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica.

Occasione questa anche per il taglio del nastro per i recenti lavori di ampliamento della struttura di Preganziol, con nuovi spogliatoi e una nuova palestra, per un investimento totale di oltre 100mila euro. Presente anche Ennio Carraro, presidente del Consiglio Comunale di Preganziol.