Stilelibero investirà altri 480 mila euro in un progetto di rinnovamento della struttura

PREGANZIOL Il Centro Natatorio Stilelibero è pronto ad investire ulteriormente sulla struttura per offrire servizi sempre più efficienti e di qualità al territorio e ai suoi cittadini, in particolare una vasca esterna per uso polifunzionale (con sistema di copertura invernale) e l’ampliamento della palestra.Per il progetto di ampliamento la società investirà 480 mila euro, chiedendo al Comune di Preganziol una proroga sulla durata della gestione pari a 8 anni, con scadenza rinnovata al 2040.

Sono 4700 le persone tesserate alle struttura, per un totale di 225.600 ingressi annui stimati, oltre ad importanti collaborazioni sociali e sanitarie con l’Istituto Comprensivo di Preganziol, l’Azienda Sanitarie e altre strutture convenzionate.

Stilelibero gestisce gli impianti di proprietà del Comune di Preganziol dal 2004, in base ad una convenzione che fissa la gestione sino al 2032. Fino ad oggi il Comune di Preganziol ha sostenuto come unico costo il contributo deliberato in sede di avvio dei lavori e pari a 748.863 euro, a fronte di costi sostenuti dalla Stilelibero per la realizzazione dell’impianto pari a 2.484.308 euro, cui si aggiungono tutti gli oneri finanziari legati al mutuo ancora in essere (rate di 132 mila euro annui) all’ICI che la società sta pagando e ai costi di manutenzione straordinaria, sostenuti finora, pari a circa 463mila euro.

Il progetto di trasformazione e ampliamento dell’impianto sportivo natatorio prevede la realizzazione di una vasca esterna di 16 mt di lunghezza e 8 di larghezza, con copertura mobile per garantirne l’utilizzo durante tutto l’anno, con il relativo ampliamento degli spogliatoi. Un altro intervento sarà l’ampliamento del 20% della palestra al pian terreno (93mq complessivi) con spogliatoi riservati, l’incremento del 35% degli spogliatoi piscina (135mq complessivi) e alcuni interventi di miglioramento e protezione delle strutture e impianti.

“L’investimento complessivo è di circa 480 mila euro (accedendo ad un nuovo mutuo per 350mila euro) che per essere ammortizzati adeguatamente hanno necessariamente bisogno di una proroga della durata della convenzione di almeno altri 8 anni - dichiara Davide Giorgi Presidente del Gruppo Terraglio - “Gli accessi al nostro impianto e il gradimento delle attività parlano chiaro, senza dimenticare che la piscina esterna è un servizio più volte richiesto dai nostri iscritti, che già avremmo voluto realizzare per l’estate dello scorso anno.”

“Abbiamo più volte incontrato l’Amministrazione Comunale e i funzionari, in questi giorni abbiamo presentato il progetto e i costi relativi all’ampliamento e ristrutturazione, chiedendo come unico sostegno agli investimenti che affronteremo, una proroga della convenzione pari a ulteriori 8 anni di gestione - afferma Davide Giorgi – Auspichiamo, visti gli investimenti che il nostro gruppo ha fatto in questa struttura e il servizio dato alla comunità, che la sensibilità e l’interesse dell’amministrazione sia tale da garantire l’avvio dei lavori, considerando che non sosterranno costi effettivi e che gestire direttamente una realtà come la nostra costerebbe al Comune dieci volte più di quanto investito finora.”

Le attività che si andranno a realizzare sono complementari all’attività che Stilelibero sta già realizzando, aumentando i servizi rivolti alle fasce della popolazione con più sensibili, come i bambini, gli anziani, le future o neo mamme, le persone con patologie muscolari e problemi posturali. Con questo intervento l’impianto sportivo diventerà un riferimento nel territorio nell’educazione all’ambiente acquatico e lo sviluppo della cultura dell’acqua, il supporto al parto per le future mamme e la riabilitazione/rieducazione.