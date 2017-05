Sanità, "Cooperativa Progetto Vita": ancora senza stipendio le 130 lavoratrici

PIEVE DI SOLIGO Di nuovo senza stipendio le lavoratrici della cooperativa Progetto Vita, che eroga il servizio di assistenza ai bambini disabili nelle scuole del territorio della ex Ulss 7 Pieve di Soligo. Le 130 dipendenti, che si erano mobilitate nei mesi scorsi per il mancato pagamento di quattro mesi di stipendi, denunciano per l'ennesima volta il mancato rispetto degli accordi: ad oggi, non hanno ancora ricevuto lo stipendio di aprile. A sollevare il caso è Claudia Carafiglia della Fisascat Cisl Belluno Treviso unitamente alle RSA Fisascat Cisl e alle lavoratrici associate. Nel mirino del sindacato però finisce anche la Ulss 2 Marca Trevigiana, che il 3 marzo si era formalmente impegnata firmando un accordo presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro a farsi carico del pagamento diretto delle retribuzioni in caso di inadempienza da parte della Cooperativa Progetto Vita.

“La situazione per le lavoratrici è insostenibile - afferma Carafiglia della Fisascat Cisl Belluno Treviso - chiediamo alla Ulss2 il rispetto dell’accordo del 3 marzo. Nonostante il sollecito che abbiamo inviato la scorsa settimana all'azienda socio-sanitaria, non abbiamo ricevuto alcuna risposta dalla Ulss, né le dipendenti hanno ricevuto il bonifico. Le lavoratrici sono esasperate da questa situazione che si protrae da mesi: serve una soluzione definitiva. Se la Ulss non provvederà al pagamento immediato degli stipendi di aprile, come da accordo formalizzato in Ispettorato del Lavoro, saremo costretti ad agire per vie legali per meglio tutelare le dipendenti”.