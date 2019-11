Stoccaggio illecito di rifiuti pericolosi, denunciato un imprenditore

I carabinieri del Noe di Treviso, durante una serie di controlli nei siti di stoccaggio rifiuti della Marca, hanno ispezionato nei giorni scorsi una ditta di Castelfranco, operante nel settore della gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

I militari dell’Arma, al termine dell'ispezione, hanno riscontrato diverse violazioni ai provvedimenti emanati dalla Provincia di Treviso tra cui: la mancata distinzione tra i rifiuti messi in riserva, quelli rientranti nel ciclo di recupero e quelli esitati dalle operazioni di trattamento; lo stoccaggio di rifiuti ed altro materiale in aree della ditta destinate invece, anche per motivi di sicurezza, al transito degli operatori ed alla movimentazione dei rifiuti; la mancanza di cartelloni per indicare il tipo di rifiuto stoccato, il codice Cer (che identifica i rifiuti) e la pericolosità dei rifiuti stessi. A rispondere dell'accaduto è stato chiamato il rappresentante legale della ditta, un 49enne residente a Bolzano, denunciato per gestione illecita di rifiuti. Ora la ditta dovrà rispettare, entro un termine stabilito, le prescrizioni di ripristino impartite dai carabinieri del Noe, che successivamente verificheranno l’adeguamento a norma. Nel frattempo i controlli degli uomini dell’Arma continueranno in tutto il territorio nella provincia di Treviso anche nel corso delle prossime settimane.