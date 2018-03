Strada colabrodo a Trevignano, la segnalazione della Lega Nord comunale

TREVIGNANO "Sempre più spesso riceviamo segnalazioni sul pessimo stato in cui versano le pavimentazioni stradali del nostro comune, ma quelle arrivate in questi giorni sono particolarmente gravi e meritano una particolare attenzione". A dirlo è Sara Crema, consigliere di minoranza nel comune di Trevignano. "Stiamo parlando di vicolo Donatori del Sangue, il vicolo della vergogna, diciamo noi. - afferma Crema - Si tratta di una stradina cieca laterale di Via Montegrappa a Signoressa, lunga 50 metri e larga 5, che è l’unico accesso alla scuola materna ed elementare: il nostro futuro passa per questa strada, per questa strada una buona amministrazione dovrebbe avere il massimo riguardo. Quello che succede però è che la situazione è gravemente compromessa e a rischio c’è l’incolumità dei bambini e dei famigliari oltre che al decoro del luogo: stiamo parlando di scuola materna ed elementare".

"Va sottolineato - continua il consigliere di minoranza - che il costo per la sola asfaltatura di una strada di così piccole dimensioni, ovvero circa 250 metri quadri, comprese le opere accessorie, non va oltre i € 10 mila euro. Costo che si sarebbe potuto risparmiare facilmente dal faraonico vicolo San Francesco di Musano, il così detto Vicolo D'oro, di dimensioni simili ma dal costo molto più alto, ovvero 60 mila euro, magari utilizzando un altro tipo di pavimentazione e risparmiando sugli esorbitanti, quanto inutili, costi di progettazione".

"Va ricordato che i 60 mila euro di vicolo S. Francesco derivano dall'utilizzo dei fondi perequativi Geox di Signoressa. - sottolinea Crema - Quei soldi dovevano restare a Signoressa,perchè è Signoressa che, di fatto, subisce il disagio ambientale dell’area industriale Geox dalla quale sono scaturiti questi fondi. Quello che va sottolineato è che quei soldi se fossero stati spesi qui avevano un senso, una logica. Un buon padre di famiglia individua delle priorità con cui spendere i soldi. Per avere futuro le più grandi priorità sono le scuole ed i giovani non certo un oscuro vicoletto che non interessa a nessuno, oppure,chissà, vengono prima le promesse elettorali agli amici? Vogliamo lanciare un appello all'amministrazione - conclude il consigliere leghista - affinché proceda immediatamente alla nuova asfaltatura del vicolo e proceda ad una più decorosa sistemazione davanti alla materna oggi un vero "Cavedin". Chiediamo che si metta in sicurezza questa situazione che presenta profili di pericolosità molto gravi soprattutto per i bambini che quotidianamente vi transitano".