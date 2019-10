Milano, studente trevigiano aggredito in strada: denti rotti e labbro sfregiato

Stava rientrando in camera dopo aver fatto lezione di nuoto in una piscina di Milano quando si è trovato davanti un gruppetto di adolescenti che, senza motivo, lo hanno riempito di botte mandandolo al pronto soccorso.

E' la disavventura capitata a un 19enne di Montebelluna, trasferitosi da pochi mesi nel capoluogo lombardo per studiare al Politecnico di Milano. Come riportato da "La Tribuna di Treviso" il giovane, per arrotondare, era riuscito a trovare subito lavoro come istruttore di nuoto in una piscina della città. Alloggiato in un centro studentesco vicino al Politecnico il 19enne è stato aggredito proprio sulla via del ritorno dalla piscina. I suoi aggressori avrebbero tutti tra i 15 e i 16 anni. Il gruppetto si è scagliato contro il giovane colpendolo con due pugni dritti in faccia. Il 19enne si è ritrovato con 2 denti rotti e il labbro sfregiato. Dopo l'aggressione i bulli sono fuggiti e così il ragazzo ha potuto chiamare sul posto i carabinieri e un'ambulanza del Suem 118. Portato in pronto soccorso si trova in osservazione dal momento che i medici vogliono essere sicuri che il giovane non abbia riportato ulteriori traumi alla testa. I genitori del giovane chiedono giustizia per quanto accaduto ma, per il momento, non sembra esserci traccia degli aggressori.