La bellezza del Canova "stende" tre studentesse in visita alla gipsoteca

POSSAGNO Non sappiamo se si possa parlare di vera e propria sindrome di Stendhal - tachicardia, capogiro, vertigini, confusione e allucinazioni in soggetti messi al cospetto di opere d'arte di straordinaria bellezza - anche se quel che è certo che davanti ai gessi del Canova non si può che rimanere colpiti e affascinati. E' stato necessario l'intervento di un'ambulanza da Castelfranco per soccorrere tre studentesse in gita scolastica alla gipsoteca di Possagno - come riporta la Tribuna di Treviso - le quali si sono sentite male e sono state ritrovate distese a terra in tre punti diversi del piazzale d'ingresso di Casa Canova.

Quello che inizialmente poteva sembrare come un malore provocato dalla bellezza dell'arte canoviana è da ricercare molto più probabilmente in una notte di eccessi per le tre ragazzine 13enni in gita scolastica da Novara. Le giovani, accompagnate da un'insegnante, sono state trasportate in ospedale. Per loro la visita di Casa Canova finisce così, a pochi passi dall'ingresso della gipsoteca.