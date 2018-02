Gli studenti delle Canossiane in gita tra Loch Ness, le Highlands ed Edimburgo

TREVISO I ragazzi di quinta Liceo Scienze Applicate delle Canossiane sono in questi giorni a Edinburgo per la "gita" di fine liceo. Il Castello di Edinburgo, il Royal Mile, la residenza di Mary Stuart, un tour nelle splendide Highlands destinazione Loch Ness, una visita al Royal Britannia, la nave dei reali di Inghilterra e la prestigiosa Università di Edinburgo, tra i luoghi visitati. Una foto nel panorama mozzafiato della Carlton Hill fino ai dipinti della Scottish National Gallery. E non poteva mancare un po' di shopping tra Prince e George street o una foto con la nazionale di Rugby prima del Sei Nazioni che comincerà sabato. Sole, neve, vento e tanto divertimento.