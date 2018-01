"Assistiamo le vittime del disastro ferroviario", studio legale nella bufera: "Sciacalli"

TREVISO Il presidente e il Consiglio direttivo della Camera penale veneziana esprimono "sconcerto e preoccupazione" per la pubblicazione del post di uno studio legale con sede a Mestre e Treviso, sulla propria pagina Facebook, relativo al tragico incidente ferroviario verificatosi giovedì a Pioltello, vicino a Milano, in cui sono morte tre persone. "Il deragliamento alle porte di Milano ha provocato morti e feriti - si legge nel post, poi rimosso - E i congiunti delle vittime e le persone che hanno subito lesioni hanno diritto di ottenere il giusto risarcimento dai reponsabili". Dopodiché lo studio si dice "in grado di fornire assistenza altamente qualificata alle incolpevoli vittime di questa sciagura", specificando che il pagamento di spese e compensi legali "avverrà solo a risarcimento ottenuto".

Parole che hanno generato un gran numero di commenti da parte di utenti del web, tra cui molti avvocati, che definiscono l'iniziativa un atto di sciacallaggio. "Attendiamo opportuni provvedimenti" Conclude la Camera penale veneziana: "Certi che il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio di disciplina adotteranno rispettivamente i più opportuni provvedimenti, ci riserviamo ogni valutazione di nostra competenza, continuando a promuovere momenti di riflessione sull'esercizio della professione anche dal punto di vista deontologico".