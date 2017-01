Stupra la cognata mentre la moglie è in sala parto: 27enne arrestato

QUINTO DI TREVISO Ha stuprato la giovane cognata 13enne mentre la moglie si trovava in ospedale, pronta a dare alla luce il suo secondo figlio. L'autore di questo agghiacciante episodio è un 27enne di origini ghanesi, residente a Quinto di Treviso che nel giugno scorso è stato arrestato dalla squadra mobile di Treviso per violenza sessuale.

