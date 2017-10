Violentò la figlia in pasto al branco di amici: padre-orco condannato ma libero

CONEGLIANO Aveva solo 8 anni quando tutto è cominciato. Una violenza che risale al lontano 1995. Uno stupro che solo da adulta una ragazza del coneglianese ha avuto il coraggio di denunciare. Il padre-orco violentò più volte la piccola - come riporta l'articolo del "Corriere del Veneto" - arrivando addirittura a "prestarla" agli amici lasciandola in pasto al "branco". Una situazione terribile che continuò fino all'età di 16 anni e che solo ora la giovane ora 30enne ha avuto la forza di portare in tribunale.

L'uomo era stato condannato in primo grado a 10 anni di reclusione, colpevole appunto della violenza. Della stessa sorte anche la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ma che ha dovuto ritrattare la decisione per intervenuta prescrizione. Tempi ridotti da una sentenza delle sezioni Unite e che permetterà all'uomo di non fare nemmeno un giorno di carcere. Nonostante la colpevolezza il padre-orco rimarrà libero e dovra solo risarcire in fase di condanna civile la parte offesa