Prefettura più sicura: il Suem dona un defibrillatore al Prefetto Lega

TREVISO A margine della Terza Edizione della “Giornata del Merito”, svoltasi in Prefettura lo scorso venerdì 22 dicembre alla presenza delle massime Autorità civili e militari della provincia, del Vescovo di Treviso Mons. Gardin e di moltissimi cittadini convenuti, il Prefetto Laura Lega ha ricevuto in dono dal Direttore del SUEM 118 dr. Rosi un defibrillatore, prezioso strumento salvavita.

L'iniziativa, voluta dal Prefetto Lega per mettere in sicurezza non solo il personale in servizio in Prefettura, ma anche la numerosa utenza che quotidianamente frequenta la Sede prefettizia, suggella la positiva collaborazione istituzionale tra i diversi Enti e rappresenta un'importante iniziativa rivolta ad accrescere in questo territorio l’attenzione e la sensibilità per migliorare il soccorso nei luoghi pubblici e per realizzare degli ambienti sempre più “cardio-protetti”. Il Prefetto Lega, nel ringraziare l’Azienda ULSS 2, ha auspicato che attraverso la diffusione capillare di queste importanti dotazioni, molte vite umane possano essere salvate.