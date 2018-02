Male incurabile spegne il sorriso di una mamma di 41 anni

TREVISO Lutto nel quartiere di Fiera per la scomparsa di Sugar Soledad Ceballos, 41enne di origini venezuelane ma da tanti anni residente nella Marca: la donna, molto conosciuta e amata per il suo sorriso e la sua allegria, è stata stroncata da un tumore, un male che le era stato diagnosticato circa un anno fa. Sugar lascia il compagno e due figlie. Il funerale sarà celebrato presso la chiesa parrocchiale di Fiera domani, giovedì, alle ore 14. Per alcuni mesi, prima di dover ricorrere alle cure, aveva lavorato presso la "Luca trasporti" di Cimadolmo, come impiegata commerciale vista la sua perfetta conoscenza di spagnolo e inglese: anche qui il titolare e i dipendenti la piangono. In precedenza si era occupata della logistica per altre aziende in Svizzera e Sudamerica.