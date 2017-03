Si suicida per amore a soli 55 anni: addio ad Alessandro Zandonà di Villorba

VILLORBA Si è tolto la vita impiccandosi all'interno della sua abitazione mentre era solo in casa Alessandro Zandonà, 55enne separato e agente di commercio, oltre che rappresentante, residente in via Marconi a Villorba. Un gesto del tutto inaspettato quello dell'uomo, tanto da lasciare nello sconforto amici e parenti. Secondo chi gli stava vicino, come riporta "il Gazzettino", il gesto estremo potrebbe imputarsi ad una situazione sentimentale difficoltosa, anche perchè nell'ultimo periodo spesso lo si vedeva triste e poco sorridente, fatto che stonava con il suo carattere solare e allegro.

Amante dello sport e giocatore di basket fin da giovane insieme a, tra i tanti, Paolo Vazzoler attuale Presidente del Treviso Basket e Franco Rosi ora Presidente del Consiglio Comunale di Treviso, Zandonà aveva l'Estate scorsa pratecipato anche alla tradizionale discesa del Sile in barca per la "Festa dea Sardea". I funerali si terranno nei prossimi giorni.

Ricordiamo poi che, per chiunque dovesse averne bisogno, esistono dei numeri telefonici di servizi ai quali è possibile rivolgersi per aiuto e supporto psicologico. I principali sono i seguenti:

- Telefono Amico: 199.284.284

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.768