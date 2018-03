Si spara con un fucile da caccia nel bosco: morto un 56enne trevigiano

VITTORIO VENETO Si è sparato con un vecchio moschetto da caccia nei pressi della propria abitazione in un bosco tra Longhere e Forcal, nel vittoriese. Si tratta di un uomo di 56 anni che, come riporta "il Gazzettino", soffriva da tempo di una forte depressione, forse data dalla disoccupazione e dal divorzio. Nessun biglietto che spieghi l'estremo gesto è stato però trovato dai carabinieri che ora indagano sul fatto dopo aver sentito amici e famigliari. In ogni caso, a trovare il cadavere dell'uomo è stata una donna che, domenica verso le 14.30, si trovava in zona per una passeggiata. Inutile però l'allarme alle forze dell'ordine e al Suem 118, l'uomo era probabilmente morto da alcuni giorni.