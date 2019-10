Suicidio all'Hotel Treviso, 47enne trovato senza vita nella sua stanza

Lo hanno trovato senza vita in una stanza dell'Hotel Treviso, in via Gabriele D'Annunzio. M.B, nato nel 1972, si è tolto la vita nelle scorse ore impiccandosi al soffitto della sua stanza. Una tragedia improvvisa e inaspettata che ha sconvolto il bed and breakfast nella mattinata odierna.

Stando alle prime indiscrezioni l'uomo non avrebbe lasciato nessun messaggio o biglietto che potesse dare un senso al tragico gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviso. Il cadavere è stato trovato dai dipendenti dell'hotel. La vittima aveva chiuso la stanza dall'interno prima di togliersi la vita. Spetterà ora agli uomini dell'Arma il compito di fare luce sulle ragioni di questa tragedia.