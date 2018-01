Tragedia della disperazione: imprenditore si uccide a 31 anni nella sua azienda

CONEGLIANO Ha deciso di mettere fine alla sua esistenza nel capannone in cui aveva provato a dare vita al suo sogno più grande, quello di aprire un'azienda specializzata in allestimenti fieristici a livello internazionale.

Era questo il settore in cui aveva deciso di operare Marvin Proshka, imprenditore trentunenne di origini albanesi, residente ormai da diversi anni in provincia di Treviso. Iniziando da un piccolo stabilimento a Godega di Sant'Urbano, Proshka aveva creato la sua impresa, la Promek Service. Un sogno diventato realtà e cresciuto sempre più con il passare degli anni. Di recente l'azienda si era trasferita in un capannone di via Maggiore Piovesana a Conegliano. Tutto sembrava andare per il meglio, poi però la situazione è precipitata. C'è chi sostiene che il motivo principale dietro il suicidio di Marvin Proshka sia stato proprio la crisi della sua azienda e la difficoltà di tirare avanti. Nella serata di venerdì 5 gennaio il trentunenne si è recato negli uffici chiusi della Promek Service e lì si è impiccato nella più totale solitudine. Gli agenti della polizia hanno rinvenuto la salma dell'uomo. All'annuncio della notizia familiari e conoscenti di Marvin sono rimasti letteralmente sconvolti. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza pubblicati in Rete. Il defunto era molto conosciuto in zona. La data dei funerali non è ancora stata fissata, visto che non è ancora arrivato il nullaosta da parte del magistrato. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine.