Eredita l'azienda dal padre ma in pochi mesi è sfrattato: suicida un imprenditore 24enne

MORGANO Si è suicidato a soli 24 anni nel capannone della sua azienda, la Novatek di via Bosco a Morgano. Lui è Ivan Vedovato, giovane imprenditore che solo nel gennaio scorso aveva ereditato dal padre Giulio l'azienda di famiglia i cui conti erano però talmente 'in rosso' che ogni tentativo di recuperare la situazione economica è stato vano. Proprio per questo motivo, come riporta "il Mattino", il giovane domenica mattina ha deciso di farla finita togliendosi la vita giusto 24 ore prima dello sfratto, oramai esecutivo, che l'azienda aveva subito nelle settimane antecedenti per la grave situazione debitoria in cui versava da tempo. Le motivazioni del gesto sono state inoltre raccontate su un pezzo di carta ritrovato a poca distanza dal corpo esanime del 24enne, trovato dal fratello Andrea con cui aveva appuntamento per sgomberare definitivamente lo stabile. I funerali di Ivan si terranno giovedì alle 16 resso la chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio di Trebaseleghe (Pd) da dove la famiglia Vedovato è originaria.