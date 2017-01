Si getta sui binari per togliersi la vita, ancora un suicidio a Lancenigo

VILLORBA Ancora un suicidio sulla linea ferroviaria Venezia-Udine. Poco dopo le 11.40 un uomo tra i 50 e i 60 anni, di cui sono sono ancora state rese note le generalità, si è gettato sui binari al passaggio di un treno passeggeri. Sul posto sono giunti i medici del Suem118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Intervenuta anche la polizia ferroviaria, ora impegnata in indagini, la polizia locale, i carabinieri e i tecnici della rete ferroviaria. Il traffico ferroviario è attualmente bloccato. Giovedì sera, alle 19.50 a Catena di Villorba, poco distante, un 42enne si era ucciso sempre con queste modalità. Sette giorni fa invece la tragedia del 17enne Marco Cestaro, travolto e ucciso da un treno in transito e morto lunedì dopo tre giorni di agonia.