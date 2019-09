Dramma all'Osteria Righetto: 28enne trovata impiccata nella sua stanza

Domenica mattina, verso le ore 9.30 in via Guglielmo Ciardi a Quinto, all'interno di una camera dell'Antica Osteria "Righetto" è stata trovato il corpo ormai esanime di un'ospite, la 28enne B.S. di Silea. La ragazza si è suicidata impiccandosi con un foulard alla ringhiera di alcune scale presenti nella stanza. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, subito allertati dai gestori della struttura, pare che l'estremo gesto sia riconducibile alla crisi depressiva in cui la donna versava nell'ultimo periodo, tanto che nel pomeriggio di sabato si era allontanata da casa per recarsi al lavoro, rendendosi poi di fatto irreperibile e mettendo in atto così il proprio suicidio.