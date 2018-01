Madre malata, artigiano 53enne si toglie la vita

VITTORIO VENETO Da giorni amici e parenti cercavano di contattarlo al telefono senza avere però risposta. Ieri il ritrovamento nel capanno degli attrezzi agricoli: si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa un imprenditore 53enne di Vittorio Veneto - Come riporta il Gazzettino di Treviso. Il fatto è accaduto ieri, 3 gennaio, intorno alle 10, quando i carabinieri di Vittorio Veneto, contatti dai familiari preoccupati, hanno raggiunto l'abitazione in cerca dell'uomo. Il 53enne era senza lavoro da diverso tempo e viveva in casa con la madre malata, immobile nel letto.

In caso di aiuto e supporto psicologico è possibile contattare il Telefono Amico 199.284.284 o il Telefono Azzurro 1.96.96.